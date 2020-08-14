Опубликовано видео смертельного наезда 16-летнего подростка на 15-летнюю девочку на Ставрополье

После наезда подросток сбежал с места ДТП, девочка от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков.

В сети появилось видео из Ставрополья, где подросток на машине насмерть сбил на тротуаре девочку.

Накануне , 13 августа, Piter.TV рассказывал подробности жуткого ДТП на Ставрополье. В селе Кочубеевское 16-летний подросток без прав на автомобиле ВАЗ совершал маневр обгона и не справился с управлением. Автомобиль вынесло с проезжей части на парковку перед местным магазинчиком и сбил пешехода.

В результате наезда 15-летняя девочка скончалась на месте ДТП до приезда медиков. Подросток испугался, бросил машину и сбежал с места ДТП. Вскоре был установлен владелец автомобиля, и кто был за рулем. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

Сейчас в сети появилось видео с моментом смертельного ДТП с камеры наблюдения. На кадрах видно, как девочка идет неспешно вне проезжей части, а на нее на большой скорости наезжает машина. После ДТП подросток выскакивает из автомобиля и подбегает к девочке, хватаясь за голову. Бегут к сбитой школьнице и очевидцы. Подросток сбегает.

Видео: т-м канал Mash