Опубликовано видео с места гибели 4-летнего ребенка, который застрял в ограждении в детском саду

Следственный комитет по факту гибели ребенка в детском дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело.

18 апреля в Нягани в одном из детских садов во время прогулки погиб 4-летний мальчик.

Накануне днем в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 4-летнего ребенка. Как удалось выяснить следствию, ребенок во время прогулки засунул голову между перекладинами деревянной конструкции на участке для прогулок детей. Самостоятельно выбраться ребенок не смог. Позднее он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но, несмотря на усилия медиков, жизнь ребенку спасти не удалось. Предварительная причина смерти асфиксия.

По факту гибели ребенка в отношении воспитателя следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются руководство и работники детского сада, следователями изъяты и изучаются должностные инструкции работников и другая служебная документация учреждения, а также записи с камер видеонаблюдения. СУ СК РФ по ХМАО - Югре

Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео и фото: СУ СК РФ по ХМАО - Югре