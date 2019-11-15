Опубликовано видео с места, где в Крыму отчим спрятал тело убитой 5-летней падчерицы

На опубликованном видео мужчина показал место, где спрятал тело, а также показан фрагмент допроса.

Piter.TV ранее сообщал, что в Крыму 12 ноября пропала девочка, которой должно было исполниться 6 лет 28 ноября. Отчим девочки сообщил, что уехал из дома 12 ноября по делам и оставил падчерицу дома, закрыв дверь. Когда приехал домой, то дверь была открыта без следов взлома, а ребенка не было. За помощью мужчина обратился 13 ноября. Ребенка искали полиция, местные жители и волонтеры. К поискам были подключены самолеты и беспилотники. Сегодня утром пришло печальное известие, малышку нашли мертвой.

Как сообщают региональные следственные органы, в ходе расследования уголовного дела по статье "убийство" отчима заподозрили в причастности к убийству падчерицы. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве девочки и указал место, где спрятал тело ребенка. Малышку нашли в канаве под слоем земли. На допросе мужчина рассказал, что посадил убитую им девочку в машину на заднее сиденье и вывез к месту, где спрятал тело, присыпав землей. С собой он взял и родного 2-летнего сына.

Как полагает следствие, мужчина, совершив убийство падчерицы, взял 2-летнего родного сына и попытался выехать в соседнее государство, но ему это не удалось. Тогда мужчина вернулся домой и стал "искать" девочку. На следующий день обратился в полицию с заявлением о пропаже.

В ближайшее время следствие готовится предъявить обвинение подозреваемому и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Известно, что мать обоих детей работает в Китае и летит на родину.

Видео: СУ СК России