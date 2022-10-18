Кадры сняты при момщи морского беспилотного аппарата.

Опубликовано видео разрушенного участка "Северного потока". Ролик разместили в открытом доступе представители шведского издания Expressen, которые также опубликовали в Интернете фотографии с места диверсии на российских трубопроводах в Балтийском море. Предположительно, снятые кадры получены при помощи морского беспилотника. На сайте местной газеты говорится о том, что поврежденный участок газопровода пролегает на глубине 80 метров. На снимках читателям показаны глубокие трещины, которые имеют протяженность свыше 50 метров. Эти повреждения видны на поверхности армированной стальной трубы.

Напомним, что следователи из Германии установили причину аварий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". По данным немецких специалистов, причиной чрезвычайной ситуации на энергетических проектах стала диверсия, в которой подозревают Россию.

Россию не допускают к осмотру уцелевшей ветки "Северного потока".

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

