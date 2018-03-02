Опубликовано видео педофила, который изнасиловал 8-летнюю девочку в Тюмени

В ходе расследования другого преступления в изнасиловании другой маленькой девочки был вычислен преступник, который совершил свое злодеяние 10 лет назад.

В начале января в Ишиме Тюменской области было совершено изнасилование маленькой девочки.

В целях раскрытия указанного преступления сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска проводится огромная по объемам работа по сбору и закреплению доказательственной базы, проверке в том числе, лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Допрошено несколько тысяч человек, в целях последующей проверки посредством генетической экспертизы отбираются биологические образцы для проведения молекулярно-генетических исследований, кроме того, в ходе расследования назначен и проводится целый комплекс иных экспертиз (судебные медицинские, дактилоскопические, биологические экспертизы и т.д.).

В ходе этих мероприятий, при сопоставлении ДНК-образцов с образцами, которые хранились в базе, и был обнаружен человек, который причастен к изнасилованию летом 2008 года 8-летней девочки.

Им оказался житель Ялуторовского района Тюменской области 1976 года рождения, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение изнасилования. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста). СУ СК РФ по Тюменской области

По имеющимся данным, в июне 2008 года на территории лесополосы в Тюмени, злоумышленник в алкогольном опьянении, угрожая убийством ножом, совершил изнасилование девочки 2000 года рождения. После чего педофил - насильник скрылся и покинул город. Мужчину заключили под стражу, в ходе следственного эксперимента на месте преступления, он детализировал свои показания о совершенном преступлении.

Видео: Следственный комитет РФ