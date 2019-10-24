Появилось видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

АК-12 смог обогнать АК-74М по результатам такого же теста почти на сотню выстрелов.

Специалисты провели очередной разрушительный тест для автомата Калашникова нового поколения - АК-12. Видео опубликовали на YouTube-канале "Калашников".

Вероятность разрыва ствола при стрельбе в нештатных режимах в калибре 5,45 мм намного выше, чем у более крупных. В результате испытания автомат превысил установленную норму Минобороны РФ в три раза.

АК-12 смог обогнать АК-74М по результатам такого же теста почти на сотню выстрелов.

В конце испытания цевье и накладка газовой трубки горели открытым пламенем, но крышка ствольной коробки, боевые упоры и возвратный механизм остались без изменений.

Ранее автомат АК-201 подвергли экстремальным испытаниям.

Видео: YouTube / Калашников