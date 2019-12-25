Daily Star напомнил о пророчестве, созданном Виленским Гаоном.

Опубликовано пророчество о войне России с Украиной перед "пришествием Мессии". Об этом сообщили журналисты британского таблоида Daily Star со ссылкой на заявление известного еврейского раввина Элияху Виленского (или Виленского Гаона). В СМИ заявили, что около 400 лет назад он рассказал о борьбе за Крым и последнем столкновении с Анкарой, которое приведет к захвату Стамбула.

Специалисты напомнили, что для еврейского народа пришествия Мессии еще не было. Согласно религиозным догматам, оно произойдет после крупной войны на севере.

Когда вы услышите, что русские захватили город Крым, вы должны знать, что начались времена Мессии и что уже слышны его шаги Виленский Гаон

Гаон добавил в пророчестве о том, что когда появится информация о том, что русские захватили Константинополь( сейчас - город Стамбул), то евреям следует надеть свою субботнюю одежду и не снимать ее. Такое пророчество опубликовано несколько лет назад правнуком раввина Пинхасом Уинстоном. Он занимается трактовками пророчеств о конце света. Эксперт пояснил, что в еврейской религии есть вера в то, что произойдет война на севере между "Гогом и Магогом". Пинхас полагает, что речь идет о противостоянии Турции и России, так как эти страны уже сталкивались раньше.

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