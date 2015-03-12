Опубликован трейлер нового фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Сюжет заключается в том, что большой профессионал своего дела Орсон Форчун получает задание остановить продажу смертно опасного оружия. Однако, он нуждается в прикрытии и помощи.

В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи под названием "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Ролик опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, как Джейсон Стэйтем профессионально уклоняется от ударов противника. Кроме того, в фильме снялись Хью Грант, известный по ролик в "Джентельменах, Джоша Хартнетта ("Гнев человеческий") и Обри Плаза ("Парки и зоны отдыха"). Сюжет заключается в том, что большой профессионал своего дела Орсон Форчун получает задание остановить продажу смертно опасного оружия. Однако, он нуждается в прикрытии и помощи. Помогать Стэйтему будет один из известных голливудских актеров.

Ранее мы сообщили, что Джонсон, Йоханссон и Хиддлстон получили People"s Choice Awards.

Видео: Youtube/Movieclips Trailers