Опубликован трейлер фильма "Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером

В широкий прокат картина выйдет в декабре 2019 года.

В сети появился трейлер "Неогранённые драгоценности" с Адамом Сендлером в главной роли. Производством картины занимается независимая студия А24, что дает повод ждать от фильма нетипичного для комедийной звезды образа.

Сюжет картины разворачивается вокруг Говарда Ратнера - владельца ювелирного магазина и дилер для богачей и знаменитостей. В определенный момент герой вынужден найти способ расплатиться с долгами после того, как его товары украли у одного из лучших продавцов, а по совместительству девушки.

За режиссуру фильма отвечали братья Сэфди, ранее снявшие победителя Каннского фестиваля - фильм "Хорошее время". Премьера их ленты с Сендлером состоялась на кинофестивале в Торонто. В широкий прокат "Неогранённые драгоценности" выйдут в декабре 2019 года.

Ранее студия А24 выпустила трейелер психодрамы "Маяк" с Уиллемем Дефо и Робертом Паттинсоном. Картина расскажет о двух смотрителях маяка, которые медленно сходят с ума от жизни в изоляции. Лента полностью выполнена в черно-белых тонах и стилизована под классические хорроры прошлого века.

Видео: YouTube/A24