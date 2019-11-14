Опубликован трейлер боевика "Шестеро вне закона" с Райаном Рейнольдсом

Картина выйдет на Netflix 13 декабря.

В сети появился первый трейлер боевика "Шестеро вне закона", снятого режиссером Майклом Бэем. Картина выйдет на большие экраны 13 декабря 2019 года. Производством фильма занимается стриминговый сервис Netflix.

По сюжету шесть миллиардеров инсценируют свою смерть, чтобы стать супернаемниками. Главные роли в фильме сыграли Райан Рейнольдс, Мелани Лорен, Адриа Архона, Дэйв Франко, Мануэль Гарсия-Рулфо, Кори Хоукинс и Бен Харди и другие.

Ранее в сети появился трейлер нового фильма про Губку Боба. В мультфильме появится Киану Ривз.

Видео: YouTube/ Netflix