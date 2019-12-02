Опубликован первый трейлер анимационного фильма по игре "Mutant Year Zero: Road to Eden"

Пользователи раскритиковали проект.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в сети появился первый трейлер анимационного фильма по игре "Mutant Year Zero: Road to Eden". Ролик опубликован YouTube-канале IGN.

Известно, что постановкой фильма занимается британский режиссёр Хасраф Дулулл. Фильм будет полностью основан на игре. В сюжете история постапокалиптического мира с антропоморфными мутантами, группа которых ищет таинственно пропавшего инженера.

Пользователи раскритиковали ролик. В частности фанаты были недовольны анимацией в видео.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Чокнутый профессор" с Эдди Мерфи получит второй ремейк.

Видео:IGN/YT