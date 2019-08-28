Вышел тизер нового фильма "Принцип" Кристофера Нолана

Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

В сети опубликован тизер предстоящего фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Принцип" (Tenet). В видео зрителям показали главного героя в исполнении Джон Дэвид Вашингтона.

Никаких подробностей сюжета нового проекта Нолана пока неизвестно. По некоторым данным постановщик "Бэтмена" работает над шпионским триллером. В качестве оператора Нолан привлек Хойте Ван Хойтема, снявшего два последних фильма режиссера "Дюнкерк" и "Интерстеллар".

В актерский состав картины вошли Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, а также российский актер Юрий Колокольников. Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Последним фильмом Кристофер Нолана стал военный триллер "Дюнкерк с Томом Харди и Киллианом Мерфи. Лента собрала в мировом прокате больше полумиллиарда долларов и была номинирована на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", но уступили фантастической драме Гильермо дель Торо "Форма воды".

Видео:Warner Bros