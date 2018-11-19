Опыт, который меняет жизнь: как в Петербурге прошла первая конференция о благотворительности

Спикеры рассказали свои личные истории о том, как и почему они начали помогать людям.

В Петербурге прошла конференция о благотворительности "Life Talks. Опыт, который меняет жизнь". Спикеры рассказали свои личные истории о том, как и почему они начали помогать людям. Организатором неформальной встречи выступил благотворительный фонд "Яркая жизнь".

Мы объединяем людей разных профессией, разных статусов и возрастов для того, чтобы благотворительность стала понятнее. Это о сложных вещах простым языком. Это первая открытая конференции о благотворительности не только для сотрудников фондов, но и для тех, кто хочет помогать, но пока не знает как. Анна Шатрова, директор конференции, основатель фонда "Яркая жизнь"

В конференции приняли участие 48 спикеров, каждый из них делает добро в своей области. Например, Татьяна Соловьева помогает развивать творческие способности детей из детских домов.

В основном это актерское мастерство, актерские тренинги, направленные на раскрепощение ребенка. Через творчество, через звукотерапию, рисование мы учим детей чувствовать себя, успокаиваться, находить ответы на вопросы. Татьяна Соловьева, основатель благотворительного фонда "Живу с культурой"

За два дня в конференции приняли участие более 1500 желающих узнать о благотворительности.

Фото и видео: Piter.TV