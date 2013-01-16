Оператор сообщил о завершении морской части первой нитки "Северного потока-2"

Уложенные со стороны Германии и России трубы соединили между собой.

Оператор строительство газопровода "Северный поток-2" сообщил о техническом завершении прокладки морской части первой нитки газопровода. Nord Stream 2 AG сообщила, что в пятницу, 11 июня, начнутся пусконаладочные работы по заполнению трубы газом.

По информации оператора, 4 июня закончили работы по прокладке труб, как ранее сообщал президент Владимир Путин. А накануне, 10 июня, строители соединили между собой уложенные со стороны Германии и России морские секции газопровода. И с сегодняшнего дня начнутся пусконаладочные работы.

Работы по калибровке и проверке труб будут продолжаться в течение следующих нескольких месяцев.

Nord Stream 2 AG отметили, что работы по прокладке второй нити продолжаются. Работы идут в соответствии с необходимыми разрешениями.

Ранее мы сообщали, что Германия и США продолжат переговоры по "Северному потоку - 2"

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