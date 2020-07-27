Оперативное видео: Под Новосибирском задержали браконьера с сетями длиной свыше 2,3 километра

Браконьер причинил ущерб почти на 3 миллиона.

В Акватории Новосибирского водохранилища задержан браконьер.

Сотрудники Линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска и инспекторы Верхнеобского территориального управления Росрыболовства на одном из островов Новосибирского водохранилища обнаружили "базу" браконьера. На месте с поличным на моторной лодке был задержан 30-летний мужчина.

У браконьера было свыше полутора тысяч выловленной речной рыбы (лещ, язь, судак и др.). Также было изъято 31 сеть, общей длиной свыше 2, 3 километра. Ущерб причиненный мужчиной оценивается на 2,9 миллиона рублей.

При первом допросе браконьер сообщил представителям власти, что рыбу собирался раздать родственникам.

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Видео и фото: МВД МЕДИА