Опера "Травиата"

На сцене "Мариинский-2" 13 января 2023 года в 14.00.

Ah, della traviata sorridi al desio!" – "Ах, улыбнись заблудшей душе!" – поет несчастная Виолетта, парижская куртизанка, предчувствуя скорую смерть. Это единственное место в опере "Травиата", где звучит то слово, которое Джузеппе Верди вынес на титульный лист своего самого известного сочинения. Просьба Виолетты обращена к Богу; мир, светское общество не улыбнется "оступившейся". Уже название "Травиаты" – полемический вызов, а для человека середины XIX века, когда опера была написана, – небывалый скандал: дама полусвета, проще говоря – дорогостоящая кокотка, на оперной авансцене, в узнаваемой современной обстановке! Дюма-сын, чья "Дама с камелиями" вдохновила Верди на создание его шедевра, признавался, что композитор обессмертил историю знаменитой богемной красавицы в гораздо большей степени, нежели он сам.

И литератор, и композитор знали, о чем писали: в образе Маргариты Готье угадывалась возлюбленная Дюма – Мари Дюплесси, в истории Виолетты Валери и Альфреда Жермона отразился семейный конфликт самого Верди, избравшего спутницей жизни оперную певицу с больными легкими. Когда Джузеппе и Джузеппина вместе смотрели пьесу по роману Дюма, оба были потрясены до слез. Сегодня по всему миру зрители плачут над "Травиатой".

В Мариинском театре оперу о трагедии нездоровой женщины в нездоровом обществе поставили женщины: режиссер Клаудиа Шолти, художник-постановщик и художник по костюмам Изабелла Байвотер, художник по свету Дженнифер Шривер. Мир они уподобили огромной пестрой карусели; в этой карусели едут люди, летит отведенное им время, мелькают картины их жизни. Кто-то предпочитает "откататься", не приходя в сознание, но есть и те, кто способен остановить ее бег.

Фото: Мариинский театр, официальный сайт