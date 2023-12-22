Концерт "Опера!"

Концертный зал Российской национальной библиотеки откроет свои двери для истинных эстетов. Мелодии оперных арий вместе с утонченными дуэтами наполнят пространство, заставляя сердца замирать. Вы услышите живые шедевры известных композиторов Италии, Франции и России, которые исполнят таланты и профессионалы своего дела.
На сцену выйдут:
- Даниил Казаков (баритон)
- Евгения Хомутова (меццо-сопрано)
- Эльвира Копытова (колоратурное сопрано)
- Мария Кустанович (фортепиано)
Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей оперы и музыки во всех её проявлениях.
Продолжительность оперных шедевров – 1 час. Без антракта.
Фото: Pxhere
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