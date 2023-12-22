Концерт "Опера!"

2 марта Российская национальная библиотека на Фонтанке приглашает гостей послушать мировую классику. Начало в 15:00. Для зрителей старше 6 лет.

Концертный зал Российской национальной библиотеки откроет свои двери для истинных эстетов. Мелодии оперных арий вместе с утонченными дуэтами наполнят пространство, заставляя сердца замирать. Вы услышите живые шедевры известных композиторов Италии, Франции и России, которые исполнят таланты и профессионалы своего дела.

На сцену выйдут:

Даниил Казаков (баритон)

Евгения Хомутова (меццо-сопрано)

Эльвира Копытова (колоратурное сопрано)

Мария Кустанович (фортепиано)

Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей оперы и музыки во всех её проявлениях.

Продолжительность оперных шедевров – 1 час. Без антракта.

Фото: Pxhere