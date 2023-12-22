  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Опера!"
Сегодня, 15:00
418
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Опера!"

0 0

2 марта Российская национальная библиотека на Фонтанке приглашает гостей послушать мировую классику. Начало в 15:00. Для зрителей старше 6 лет.

Концертный зал Российской национальной библиотеки откроет свои двери для истинных эстетов. Мелодии оперных арий вместе с утонченными дуэтами наполнят пространство, заставляя сердца замирать. Вы услышите живые шедевры известных композиторов Италии, Франции и России, которые исполнят таланты и профессионалы своего дела.

На сцену выйдут:

  • Даниил Казаков (баритон)
  • Евгения Хомутова (меццо-сопрано)
  • Эльвира Копытова (колоратурное сопрано)
  • Мария Кустанович (фортепиано)

Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей оперы и музыки во всех её проявлениях.

Продолжительность оперных шедевров – 1 час. Без антракта.

Фото: Pxhere

Теги: концерт, музыка, опера
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии