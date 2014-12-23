Омбудсмен Петербурга считает, что власти используют запрет публичных мероприятий для давления на выборы

Александр Шишлов не видит смысла в запрете массовых мероприятий.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов просит губернатора Александра Беглова разрешить массовые мероприятия из-за полного отсутствия логики в их запрете.

В обращении к губернатору Шишлов отметил, что, с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки в период предвыборной агитации, запрет на массовые мероприятия можно отменить. Как передает "Ъ", нынешний запрет он считает непоследовательным.

Общий запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе одиночного пикетирования, в сравнении с массовыми мероприятиями, является непоследовательным. Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге

По мнению уполномоченного по правам человека, этот запрет используется конкретными чиновниками и представителями правоохранительных органов для того, чтобы препятствовать предвыборной агитации. Поэтому, если полная отмена ограничений невозможна, власти обязаны внести поправку, разрешающую предвыборные мероприятия.

Эксперты отмечают, что сегодня в городе, где помимо депутатов Государственной думы выбирают еще и членов Законодательного Собрания, складывается парадоксальная ситуация с распространением COVID-19. Накануне проведения крупных мероприятий, например, ЕВРО-2020, резко падает количество новых заболевших, и растет количество привитых. Перед выборами же происходит все с точностью до наоборот.

В итоге перед выборами агитация запрещена, массовые мероприятия не проводятся, а провластные средства массовой информации сообщают о том, что горожанам необходимо максимально себя обезопасить. Критики Смольного видят в этом возможное проявление воли действующего губернатора с целью создать свой "карманный" ЗакС, состоящий из "правильных" депутатов.

Параллельно с этим представители оппозиции и общественники сообщают о возможных случаях нечестной политической борьбы. Среди последних историй – блокировка кандидатов "Родины", которую представляют певица Татьяна Буланова и социолог, герой двух художественных фильмов Максим Шугалей. Кандидатов не пропускают из-за якобы бракованных подписных листов.

На этом фоне заявление омбудсмена Шишлова выглядит более, чем логичным – тем более, что сам уполномоченный является членом партии "Яблоко".

Фото: ombudsmanspb.ru