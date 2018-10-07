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Olympic Brass “We are the Champions” в Капелле
Сегодня, 15:00
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lesjasap

Olympic Brass “We are the Champions” в Капелле

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Джазовые музыканты передают хиты Джексона и группы Queen.

Olympic Brass исполнят в Капелле культовые композиции Queen и Майкла Джексона. Такое подарок музыканты подарят петербуржцам вечером 8 марта. Концерт состоится в рамках программы "We are the Champions" в Капелле на набережной реки Мойки, 20.Д

Зрители услышат такие треки как We Are The Champions, Show Must Go On, Black Or White, The Earth Song и другие популярные хиты. Роковые композиции будут исполнены на медных духовых инструментах. Авторские аранжировки созданы трубачом Александром Голиковым.

Начало мероприятия - 15 часов. Билеты - от 500 рублей. Возраст: от шести плюс.

Фото: организаторы концерта

Теги: olympic brass, we are the champions, капелла
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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