Olympic Brass “We are the Champions” в Капелле

Джазовые музыканты передают хиты Джексона и группы Queen.

Olympic Brass исполнят в Капелле культовые композиции Queen и Майкла Джексона. Такое подарок музыканты подарят петербуржцам вечером 8 марта. Концерт состоится в рамках программы "We are the Champions" в Капелле на набережной реки Мойки, 20.Д



Зрители услышат такие треки как We Are The Champions, Show Must Go On, Black Or White, The Earth Song и другие популярные хиты. Роковые композиции будут исполнены на медных духовых инструментах. Авторские аранжировки созданы трубачом Александром Голиковым.



Начало мероприятия - 15 часов. Билеты - от 500 рублей. Возраст: от шести плюс.

Фото: организаторы концерта