Olympic Brass “We are the Champions” в Капелле

Olympic Brass исполнят в Капелле культовые композиции Queen и Майкла Джексона. Такое подарок музыканты подарят петербуржцам вечером 8 марта. Концерт состоится в рамках программы "We are the Champions" в Капелле на набережной реки Мойки, 20.Д
Зрители услышат такие треки как We Are The Champions, Show Must Go On, Black Or White, The Earth Song и другие популярные хиты. Роковые композиции будут исполнены на медных духовых инструментах. Авторские аранжировки созданы трубачом Александром Голиковым.
Начало мероприятия - 15 часов. Билеты - от 500 рублей. Возраст: от шести плюс.
Фото: организаторы концерта
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