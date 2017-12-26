Стало известно. во сколько обойдется оливье в Петербурге и Ленобласти

Специалисты подсчитали, во сколько обойдутся популярные салаты петербуржцам и ленинградцам. Оливье в Петербурге в среднем стоит 346 рублей, а в Ленобласти - в 326 рублей.

Росстат подсчитал, сколько будут стоить самые популярные блюда новогоднего стола в Петербурге и Ленобласти. Так салат "Оливье" петербуржцу обойдется в 346,38 рублей. Это на 2,71% больше, чем в прошлом году. Для жителей области салат обойдется дешевле – 326 рублей. Расчёт ингредиентов идет на блюдо из четырех порций.

"Сельдь под шубой" в Петербурге стоит 168,83 рублей. За 2016 год салат подешевел на 0,7%. В Ленобласти за эту еду придется отдать 155 рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что Росстат назвал регион с самым дорогим новогодним "Оливье".