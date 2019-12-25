Около шести тонн продукции "Савон-К" уничтожили в Петербурге

Как только была получена информация об этом производителе, Роспотребнадзор незамедлительно проинформировал торговые сети, профильные комитеты, включая комитет по промышленной политике и торговле.

Заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивуленок заявил, что на территории города была обнаружена продукция компании "Савон-К".

Как только была получена информация об этом производителе, Роспотребнадзор незамедлительно проинформировал торговые сети, профильные комитеты, включая комитет по промышленной политике и торговле. Торговые сети проявили высокую степень ответственности и оперативно отреагировали на наше предупреждение, что свидетельствует о том, что бизнес не заинтересован в негативных последствиях. В результате было изъято из оборота около шести тонн пищевой продукции данного производителя.

Ивуленок также призвал граждан немедленно сообщать о случаях обнаружения продукции компании "Савон-К" в Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)