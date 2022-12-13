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Около метро "Московская" образовалась огромная пробка 

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Дорожники приводят в порядок участок Московского проспекта протяженностью 2,27 км от площади Победы до Бассейной улицы.

Сегодня, 6 мая, около станции метро "Московская" образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Автобусы выстроились в длинную колонну. По словам горожан, пассажиров выпускали из салонов за несколько километров до остановки. 

Затор случился из-за ремонтных работ. Напомним, специалисты приводят в порядок участок Московского проспекта протяженностью 2,27 км от площади Победы до Бассейной улицы.

Судя по данным сервиса "Яндекс. Карты". побагровели Ленинский проспект, Московский проспект и улица Типанова. 

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Фото: Яндекс. Карты

Теги: затор, пробки, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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