Около Ладожского вокзала правоохранители поймали мужчину с 149 свертками наркотиков

По предварительной информации, злоумышленник планировал распространять наркотики через тайники.

В четверг, 13 апреля, оперативники задержали мужчину с наркотиками около Ладожского вокзала. У злоумышленника нашли 149 свертков с запрещенными веществами. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. В квартиры 25-летнего петербуржца обнаружили контейнер с белым веществом, упаковки, весы для взвешивания.

По предварительной информации, злоумышленник планировал распространять наркотики через тайники.

Правоохранители завели уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее на Piter.tv: юноша из Петергофа впал в кому после сильного отравления алкоголем.

Фото: Piter.tv