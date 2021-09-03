Около 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тыс. рублей с 3 сентября

В общей сложности на реализацию помощи потратят 125 млрд рублей.

В пятницу, 3 сентября, власти запустили единовременную выплату для пенсионеров, получающих пенсию через "Почту России" и другие доставочные организации. Об это вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила во время совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Размер выплат составит 10 тысяч рублей на человека. Деньги получат порядка 12,5 млн пенсионеров. В общей сложности на реализацию помощи потратят 125 млрд рублей.

Ранее 30,2 млн пенсионеров, получающих деньги на карту, уже получили выплаты. На перевод денег из бюджета потратили 302 млрд рублей.

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