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Около 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тыс. рублей с 3 сентября

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В общей сложности на реализацию помощи потратят 125 млрд рублей. 

В пятницу, 3 сентября, власти запустили единовременную выплату для пенсионеров, получающих пенсию через "Почту России" и другие доставочные организации. Об это вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила во время совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным. 

Размер выплат составит 10 тысяч рублей на человека. Деньги получат порядка 12,5 млн пенсионеров. В общей сложности на реализацию помощи потратят 125 млрд рублей. 

Ранее 30,2 млн пенсионеров, получающих деньги на карту, уже получили выплаты. На перевод денег из бюджета потратили 302 млрд рублей.

Видео: Правительство России

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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