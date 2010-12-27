Охранника "Зимней вишни" арестовали

Охранник "Зимней вишни" рассказал, что кнопка "Пуск оповещения" была неисправна.

В среду, 28 марта на два месяца арестовали охранника кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", в котором произошла жуткая трагедия. Об этом сообщает "Медуза".

Известно, что арестовать Сергея Антюшина решила судья Заводского районного суда Кемерово Ирина Масалитина. Отмечается, что в ходе допроса Антюшин признал, что не включил вручную систему оповещения в торговом центре.

"Кнопка называется "Пуск оповещения", но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали и она работала", - говорится в показаниях.

Как рассказывает сам охранник "Зимней вишни", система автоматического оповещения ранее давала сбои, в связи с этим он принял решение ее отключить. Также стоит отметить, что очевидец рассказал о том, как подбежал к Антюшину во время пожара и сообщил о ЧП. По словам свидетеля, охранник был в растерянности, а затем сообщил: "Да не работает у меня ничего!".