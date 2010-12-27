Съемки "Караморы" ограничат движение транспорта в Адмиралтейском районе

Сцены для художественного фильма на время займут участок набережной реки Фонтанки.

Съемки художественного фильма "Карамора", организованные ООО "ДК Интертеймент", на некоторое время ограничат движение транспорта в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом предупредила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 8 утра до 11 вечера 17 декабря автомобилистам не получится проехать по четной стороне набережной реки Фонтанки от Измайловского проспекта до Московского. Днем раньше, с 6.00 и до 23.00 17 декабря на этом же участке введут запрет остановки.

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Фото: Piter.TV, пресс-служба КРТИ