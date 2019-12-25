Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина встретиться в Москве

Представители президента Украины пообещали скорый ответ на предложение Кремля.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в пятницу, 23 апреля, что глава страны обязательно ответит на предложение президента России о встрече. Напомним, Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве.

Агентство "Укринформ" передает слова Мендель, которая пообещала реакцию Зеленского на заявление российского главы.

Во время обращения о безопасности в стране Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ президент России заявил, что Киев сначала должен встретиться с представителями ДНР и ЛНР. Он также заметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский