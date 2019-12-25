Офицер ВС Польши удивлен публикацией данных о строительстве разведцентров у границ РФ и Белоруссии

Ранее подробные сведения были опубликованы местной прессой.

Офицер Вооруженных сил Польши удивлен публикацией данных о строительстве разведывательных центров у границ России и Белоруссии. Обозреватель Лукаш Мазевский отреагировал на сведения, появившиеся в открытом доступе, так как власти Варшавы озвучили намерения о создании военных объектов только несколько месяцев назад.

Известно, что один из центров появится в целях поддержки радиоэлектронной войны в городе Груец. Также объекты разместятся в восточных воеводствах страны. Военные намерены разместить их по направлениям Ружан-Белосток и Ружан-Ольштын. В первом случае центр будет находится в нескольких десятках километров от госграницы с Минском, а во втором случае - на примерно таком же расстоянии, но от РФ (по калининградскому направлению).

Выходит, что мы открыто говорим о создании разведцентров. Обсуждение такой информации в открытом виде должно быть исключено. Мацей Матысяк, эксперт фонда Stratpoints

Лукаш Мазевский в польском издании O2 оценил столь подробный план, размещенный в прессе. Он уверен, что такую информацию получить в открытом доступе можно использовать для того, чтобы понять расстояние между зданиями, расположение камер слежения и прожекторов.

ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Белоруссии.

Фото: Pixabay.com