Отставной офицер ВМФ обжаловал решение суда о 10-летнем сроке за кражу и стрельбу

Александра Кушнарева осудили за кражу миномета, доспехов и стрельбу по петербургским военным.

Отставной офицер ВМФ обжаловал решение Красногвардейского районного суда Петербурга о 10-летнем сроке. Александра Кушнарева осудили за кражу миномета и доспехов, а также стрельбу по военным Петербурга. Об этом сообщают российские СМИ.

В понедельник, 9 июля состоялось заседание суда, на котором отставному офицеру Кушнареву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима, а также штраф в 150 тысяч рублей.

По версии следствия, 6 февраля 2017 года Кушнарев взломал хранилище Ржевского артиллерийского полигона и похитил из него 82-миллиметровый миномет стоимостью 750 тысяч рублей. Взамен грабитель оставил записку, в которой предложил вернуть оружие за 100 тысяч рублей.

Кроме того, 31 мая этого же года мужчина проник в помещение межрегиональной патриотической молодежной общественной организации "Валькирия" и украл обмундирование на 90 тысяч рублей. В августе 2017 года Кушнарев начал стрелять по военным на территории гаражного кооператива на Рябовском шоссе.

В настоящее время адвокат Кушнарева обжаловал решение суда.

Ранее офицера приговорили к двум годам условно за незаконное присвоение двушки.

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