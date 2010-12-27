Владимир Шмотов приговорен к 8 годам строгого режима за терроризм в Петербурге

В Петербурге осудили жителя Ленобласти за участие в запрещенной организации в России.

Жителя Ленинградской области Владимира Шмотова приговорили к восьми годам строгого режима за участие в террористической организации "Хизб ут Тахрир Аль Ислам", запрещенной на территории России. Решение принято в Московском окружном военном суде. Приговор обвиняемому вынесла коллегия.

Шмотова признали виновным в призыве к осуществлению террористической деятельности. Подсудимый не отрицал своей причастности к данному преступлению. Он согласился со всеми словами представителя Прокуратуры. Он даже заключил досудебное соглашение со стороной обвинения.

Изначально террориста хотели посадить на 10 лет строгого режима. Именно этот срок запрашивало обвинение. Сторона защиты просило суд учесть смягчающие обстоятельства: четврехлентюю дочь подсудимого и помощь в следственных мероприятиях. От “последнего” слова Шмотов отказался.

Напомним, что Шмотов познакомился с будущими коллегами по преступному сообществу в 2011 году. После переезда из Гатчины в Петербург, мужчина занялся участием в террористической группировке в “полную силу”. Среди его окружения под подозрения в схожих правонарушениях попали сантехник Роман Иванов и бывший военный Сергей Яблоков. Именно эти “Друзья” сподвигли мужчину на прочтение экстремистской литературы и “привили” любовь к идее “всемирного халифата”. Затем уже сам Шмотов начал распространять среди петербургских мусульман опасные мысли, проводить организационные собрания, участвовать в террористических конференциях в Москве и Апраксином дворе Северной столице.

