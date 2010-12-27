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Зульфия Саидмуратова дала показания в отношении сообщника, порезавшего водителя школьного автобуса
Сегодня, 8:12
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lesjasap
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Зульфия Саидмуратова дала показания в отношении сообщника, порезавшего водителя школьного автобуса

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Сообщница главного обвиняемого по делу о нападении на водителя школьного автобуса в Петербурге сдала его.

Фигурантка дела по поводу избиения битой водителя школьного автобуса пошла на сделку со следствием. По данным Прокуратуры, Зульфия Саидмуратова помогала своему знакомому напасть на экскурсионный транспорт с детьми. Инцидент произошел на Октябрьской набережной 25 декабря 2017 года. Первое заседание  назначено на 10 апреля в Невском районном суде. 

Ранее преступления сообщников рассматривались совместно. Теперь благодаря сотрудничеству с обвиняющей стороной, Саидмуратова добилась отдельного делопроизводства. Мигрантка дала показания в отношении Ализаде Мустафаева, который порезал шофера ножом. Женщину обвиняют только в хулиганстве. Об этом рассказали представители пресс-службы Объединенных судов. 

Напомним, что агрессия Мустафаева была вызвана замечанием шофера автобуса: обвиняемый подрезал транспорт со школьниками. Свою вину мужчина отказался признать и налетел на водителя с холодным оружием. В это время в салоне находились ученики 4-го класса, которые возвращались с экскурсии. 
 

Теги: нападение , подозреваемая , сделка , сделка со следствием , суд , школьный автобус
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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