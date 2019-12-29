Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой во Владимирской области

Микроавтобус протаранил впередиедущую фуру. В сети опубликованы кадры с места страшного ДТП.

Сегодня во Владимирской области столкнулись микроавтобус с пассажирами и большегруз.

ДТП произошло сегодня ночью, 2 марта, в 3 часа 20 минут возле города Гороховец. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус протаранил фуру сзади. Микроавтобус "Мерседес" получил значительные механические повреждения.

В автобусе ехали 16 пассажиров, строителей, которые возвращались с работы из Москвы в Нижний Новгород. Один из пассажиров погиб на месте ДТП. 15 пассажиров и водитель микроавтобуса с травмами доставлены в Гороховецкую больницу. Их состояние не вызывает серьезных опасений. Водитель фуры не пострадал.

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Фото: МЧС, ВК, Мензелинск FM 99.7