Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой во Владимирской области

Сегодня во Владимирской области столкнулись микроавтобус с пассажирами и большегруз.
ДТП произошло сегодня ночью, 2 марта, в 3 часа 20 минут возле города Гороховец. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус протаранил фуру сзади. Микроавтобус "Мерседес" получил значительные механические повреждения.
В автобусе ехали 16 пассажиров, строителей, которые возвращались с работы из Москвы в Нижний Новгород. Один из пассажиров погиб на месте ДТП. 15 пассажиров и водитель микроавтобуса с травмами доставлены в Гороховецкую больницу. Их состояние не вызывает серьезных опасений. Водитель фуры не пострадал.
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Фото: МЧС, ВК, Мензелинск FM 99.7
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