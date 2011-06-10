Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали о мощной ударной волне

Свидетели трагедии рассказали о первых минутах после трагедии.

Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал о мощной ударной волне. В интервью "РИА Новостям" местный житель Роман Гринев сообщил о том, что осколки после трагедии усыпали всю шестиполосную полосу движения. Над территорией распространился сильные дым. В районе он почувствовал запах, напоминающий газ.

Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги. речь очевидца

Еще один свидетель событий по имени Игорь Пахачев рассказал, что пытался помочь девушке, которой оторвало ступни. Он заметил, что у пострадавшей были слишком серьезные травмы. Он уточнил, что девочка успела сказать о том, что ее зовут Ольга. Ее пытались поднять подоспевшие прохожие, но этого не получилось сделать, так как левая нога у пассажирки была разорвана по бедру. В общей сложности значительно пострадавшими мужчина назвал двоих - эту девушку и еще одну пассажирку, которая оказалась зажата между сиденьями. Остальные якобы получили осколочные ранения и резаные раны. В общей сложности пострадали 18 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Фото: Telegram / LifeShot, BAZA

Видео: Telegram / Baza

