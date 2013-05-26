Очевидцы сняли момент аварии на Кубани, в которой погибла семья из пяти человек

Жертвами стали жители Петербурга.

Очевидцы сняли момент аварии в Краснодарском крае, в которой погибла семья из пяти человек. Трагедия зафиксирована днем 29 июля с петербуржцами. Около 15:20 по местному времени на выезде из станицы Роговской водитель за рулем легкового автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения. Там произошло лобовое столкновение с грузовиком Mercedes. Предварительная информация предоставлена журналистам от сотрудников пресс-службы кубанской прокуратуры.

На видео, размещенном в социальных сетях заметно, что после столкновения фура сама выехала на встречную полосу движения, протаскивая "Форд" перед собой. После этого машины съехали на обочину трассы.

В Пермском крае катер столкнулся с баржей.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю