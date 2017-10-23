Очередной крупный пожар на хозяйственном рынке в Ростове-на-Дону полностью потушен

В сети появилось видео пожара снятое с беспилотника.

Накануне, 22 октября, Ростов-на-Дону поглотил очередной крупный пожар. Загорелся крупный хозяйственный рынок "Атлант".

В 14 часов 36 минут в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о возгорании на рынке по адресу: улица Индустриальная 24а.

Сильный ветер и большое количество легковоспламеняющихся веществ помогло огню разгуляться на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен 4 ранг. На тушении пожара привлекалось 211 человек и 76 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 78 человек личного состава и 25 единицы спецтехники. Сложность заключалось и в том, что поблизости не было водоемов и резервуаров с водой. Воду подвозили в цистернах на водовозах и пожарном составе. С него было проложена магистраль, по которой и подавали воду для ликвидации с огнем.

В 17.31 пожар был локализован. В 19 часов 07 минуту было ликвидировано открытое горение. В 21.53 объявлена полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. Теперь специалистам предстоит оценить ущерб и выяснить причины возгорания. Одна из приоритетных версий - неисправность электрообогревателя.

Видео: YouTube/vnebe