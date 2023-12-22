Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных

Прогулка по архитектурному комплексу пройдет 7 февраля. Экскурсии начнутся в 12:00 и 13:30. Для гостей старше 12 лет.

В особняке Брусницыных 7 февраля пройдут экскурсии. За его фасадом здания, расположенным на Кожевенной линии Васильевского острова, скрывается великолепное убранство, выполненное в духе русской эклектики.

В 1882 году особняк получили в наследство сыновья Брусницына. Спустя два года, в 1884 году, они решили перестроить свое родовое гнездо и для этой цели они наняли известного архитектора Анатолия Ковшарова, который славился своими работами в стиле эклектика. Именно по его проектам были созданы все сохранившиеся интерьеры особняка.

Посетители прогуляются по чудесному Белому танцевальному залу с зеркалом Дракулы, заглянут в парадную столовую, увидят гостиную в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века и сделают фото роскошной лестницы. Кроме того, гости особняка увидят воздушный Зимний сад.

Фото: citywalls