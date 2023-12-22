Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных

В особняке Брусницыных 26 января пройдет прогулка по залам дома. Для посетителей старше 12 лет.

Особняк купцов Брусницыных — это одна из самых удивительных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За его фасадом, расположенным на Кожевенной линии Васильевского острова, скрывается великолепное убранство, выполненное в духе русской эклектики. Этот особняк является истинным произведением искусства, в котором каждая деталь имеет свою уникальность и красоту. Посещение этого места позволит вам окунуться в историю и культуру России, а также насладиться прекрасным архитектурным ансамблем.

В 1882 году особняк купцов Брусницыных был приобретен тремя сыновьями Брусницына: Николаем, Георгием и Александром. В 1884 году братья решили перестроить свое родовое гнездо и для этой цели они наняли известного архитектора Анатолия Ковшарова, который славился своими работами в стиле эклектика. Именно по его проектам были созданы все сохранившиеся интерьеры особняка.

Посетители прогуляются по чудесному Белому танцевальному залу с зеркалом Дракулы, заглянут в парадную столовую, увидят гостиную в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века и сделают фото роскошной лестницы. Кроме того, гости особняка увидят воздушный Зимний сад.

Экскурсии будут проводиться в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30.

Фото: citywalls

