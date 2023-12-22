Обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

За несколько часов можно многое узнать о Петербурге.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе – узнайте многое о культурной столице за несколько часов. Желающим окунуться в атмосферу Северной столицы и оценить её красоту поможет обзорная экскурсия по Петербургу на автобусе.

Программа включает спланированный маршрут: несколько остановок в центре и посещение территории старейшего сооружения Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости. Вы сможете сфотографироваться на память на фоне собора Петра и Павла, украшенного длинным позолоченным шпилем и фигуркой ангела. За короткий срок лицензированный гид с большим опытом работы откроет любопытные тайны культурной столицы и ответит на вопросы.

Фото: Piter.tv