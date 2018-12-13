Известная обувная компания ищет пропавшую девушку-блогера, путешествующую пешком от Москвы до Питера

Блогер перестала отвечать на звонки восьмого мая.

Популярный мировой бренд обуви бесплатно предоставил девушке-блогеру одну пару обуви, в которой девушка в рамках рекламы должна была пешком добраться до Санкт-Петербурга из Москвы. Однако блогерша таинственным образом пропала.

Отмечается, что девушка отправилась в свой путь 26 апреля около 11 часов утра. Старт маршрута начинался на остановке "Бутаково" на Ленинградском шоссе в Москве. Завершить путешествие она планировала 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге.

Блогер перестала отвечать на звонки восьмого мая.