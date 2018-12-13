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Известная обувная компания ищет пропавшую девушку-блогера, путешествующую пешком от Москвы до Питера
Сегодня, 18:10
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KaterinaKono13

Известная обувная компания ищет пропавшую девушку-блогера, путешествующую пешком от Москвы до Питера

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Блогер перестала отвечать на звонки восьмого мая.

Популярный мировой бренд обуви бесплатно предоставил девушке-блогеру одну пару обуви, в которой девушка в рамках рекламы должна была пешком добраться до Санкт-Петербурга из Москвы. Однако блогерша таинственным образом пропала. 

Отмечается, что девушка отправилась в свой путь 26 апреля около 11 часов утра. Старт маршрута начинался на остановке "Бутаково" на Ленинградском шоссе в Москве. Завершить путешествие она планировала 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге.

Блогер перестала отвечать на звонки восьмого мая.

Ее пост был опубликован 30 апреля в Твери – там ее и видели в последний раз. Компания просит всех сообщить о местонахождении девушки при наличии информации. 

Теги: ralf ringer, новости москвы, новости россии, новости спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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