СМИ рассказали о прицельной атаке ВСУ по баракам с военнопленными.

Обстрел колонии в Донецкой народной республике со стороны Вооруженных сил Украины привел к гибели 40 пленных украинцев. Трагедия зафиксирована на территории населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные со специальной операции. На текущий момент пострадавшими считаются более сотни человек.

Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" (РСЗО HIMARS) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. ТГ канал Даниила Безсонова

Эксперт добавил, что силы ВСУ прицельно били по баракам, в которых содержатся пленные.

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Фото: Telegram / Неофициальный Безсонов "Z"