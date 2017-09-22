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Общественники УТ МВД России подарили подарки детям из приюта "Транзит"
Сегодня, 19:26
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Общественники УТ МВД России подарили подарки детям из приюта "Транзит"

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Вице-президент фонда содействия безопасности вручил детям сладкие угощения, настольные игры и компьютер.

5 апреля общественники УТ МВД России посетили воспитанников социального детского приюта "Транзит" и вручили подарки. Об этом Piter.TV сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На встрече присутствовал член общественного совета УТ МВД России по СЗФО, вице-президент фонда содействия безопасности Александр Почуев и транспортные полицейские.

Гости к детям в приют пришли со сладкими угощениями и настольными играми. Также Александр Почуев подарил воспитанникам приюта компьютер, "чтобы ребята могли получать необходимые знания и идти в ногу со временем".

В будущем Александр Почуев решил оформить попечительство над приютом, так как встреча с детьми "и их искренность сердец растрогала гостя". 

Справка:

Социальный приют "Транзит" является пока единственным местом в Северо-Западном регионе, где под опеку принимают детей, выявленных на объектах транспорта, и оставшихся без попечения родителей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

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Теги: приют для детей , сзфо , транзит
Категории: Лента новостей Новости СПб

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