Общественник о введении QR-кодов: чиновники и так знают, где у них незаконка

Градозащитник Александр Виноградов посчитал введение кодов бессмысленным, так как, по его мнению, это не уменьшит количество недобросовестных предпринимателей. Более того, общественник убежден, что администрация и так знает о том, кто стоит без разрешения.

4 декабря в СПбГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" рассказали о введение индивидуальных QR-кодов для вычисления нелегальных точек. На данный момент более 600 предпринимателей в Северной столице уже получили такие коды.

Стало известно, что регистрация в базе данных комитета имущественных отношений бесплатная, но общественники поставили под вопрос ее функциональную составляющую. Известный градозащитник Александр Виноградов поделился своими наблюдениями о пользе QR-кодов:

Я видел прекрасный торговый объект на проспекте Науки,17. С этим кодом, с законным договором аренды, с подключением к электричеству, с договором о вывозе мусора и поставки воды. Приезжает администрация Калининского района и говорит: "Будем сносить". Им показывают все документы, все отчеты с проверок, что нарушений не выявлено. Указывают на код, который выдали только три дня назад, а они все равно собрались сносить Александ Виноградов, директор ОЗПП "ПОТРЕБНАДЗОР"

Виноградов также отметил, что работники администрации не предоставили никаких разрешений на снос, а действовали по личному указанию главы администрации:

Торговую точку удалось отстоять только когда в дело вмешался Уполномоченный по правам предпринимателей Александр Абросимов. Когда приехал я, рабочие уже стояли с манипуляторами. Вот так у нас все это и работает. Александр Виноградов, директор ОЗПП "ПОТРЕБНАДЗОР"

Руководитель ОЗПП "Потребнадзор" также отметил, что несмотря на введение опознавательных кодов, нарушающих предпринимателей меньше не стало.

Код этот чуть меньше формата А4. Под ним написано наименование точки, где она стоит и ее адрес. Мы приехали на проверку незаконной торговли. Мы подошли к объекту с кодом, на котором написано "печатная продукция", а в ларьке продаются брендовые духи по 300 рублей. Вот вам код, что ларек законный, а по сути полное несоответствие.

Александр Виноградов упомянул и о местонахождении торговых объектов и о проблемах, которые с этим связаны. Эксперт так и не понял, для кого конкретно введены эти коды?

Для граждан? Для чиновников? Я считаю, что не для кого, абсолютно, потому что чиновники и так знают, где у них незаконка, а гражданам… в общей своей массе вообще наплевать. У нас очень много законных ларьков, которые установлены в таком месте, что мешают тому же проезду на велодорожке. Ведь нужно исходить все-таки из того, что людям удобнее. Можно же перенести объект на три метра вперед. Был случай, когда люди выиграли участок на тендере, приходят, а там муниципалы газон сделали. Они встали рядом, но чиновники добились того, чтобы точку поставили на красивый газон с оградкой.

Борьба администрации с ларьками и ярмарками продолжается уже не первый месяц. Власти города предпринимают все новые меры по борьбе с нелегальными ларьками с шавермой, овощами и фруктами. Ранее в Смольном начали легализацию городских ярмарок путем проведения конкурсов на право временного нахождения палаток на выделенных участках, но общественники обнаружили в конкурсе ряд нарушений. Также Piter.tv сообщал и о идее с QR-кодами, которые теперь объединяют все точки в единой базе данных и должны, по идее, помогать отслеживать нарушителей.