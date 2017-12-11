Образцы с обратной стороны Луны подтверждают теорию о том, что Луна когда-то была покрыта магмой

Модель магматического океана предполагает, что в период своего зарождения Луна пережила масштабное расплавление, которое привело к образованию магматического океана.

Группа геологов из Китайской академии геологических наук, Института космических наук и Шаньдунского института геологических наук, расположенных в Китае, обнаружила в образцах почвы, собранных на обратной стороне Луны, доказательства, подтверждающие теорию о том, что Луна когда-то была покрыта океаном магмы. В своём исследовании, опубликованном в научном журнале Science, группа проанализировала образец лунной почвы, доставленный на Землю китайской миссией "Чанъэ-6".

Исследователи использовали несколько методов для определения его состава, а затем сравнили результаты с результатами анализа образцов почвы с ближней стороны Луны. Ученые обнаружили, что базальт в образце был похож на базальт, найденный в образцах, собранных на ближней стороне Луны, — соотношение изотопов было схожим. Они также заметили сходство в возрасте. Эти результаты подтверждают теории о том, что в первые годы существования Луны она была покрыта океаном магмы.

Модель магматического океана предполагает, что в период своего зарождения Луна пережила масштабное расплавление, которое привело к образованию магматического океана. Затем, когда магма остыла и кристаллизовалась, самый плотный материал опустился вниз и сформировал мантию, а наименее плотный материал всплыл наверх и остался на поверхности, когда океан затвердел.

Различные типы материалов смешались и образовали так называемый слой KREEP, названный в честь его основных компонентов. Образцы лунного грунта, собранные как на дальней, так и на ближней стороне, были образцами KREEP. Из-за такого сильного сходства между ними велика вероятность, что они образовались одинаковым образом, что позволяет предположить, что магматический океан простирался до дальней стороны Луны и, вероятно, покрывал всю Луну, что подтверждает теорию об океанической магме. Исследователи отмечают, что в изотопах есть некоторые различия, которые, по их мнению, вероятно, обусловлены различиями в эволюционной истории после затвердевания магматического океана.

Напомним, что в 2024 году Китайское национальное космическое управление запустило космический аппарат, который доставил посадочный модуль на поверхность обратной стороны Луны. Эта миссия стала первой, в ходе которой были собраны образцы с обратной стороны Луны и возвращены на Землю. Для этого нового исследования исследовательская группа получила 2 грамма грунта для анализа.

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Фото: CNSA Lunar Exploration and Space Engineering Center; Beijing SHRIMP Center, Institute of Geology, CAGS