Оборот российских производителей ПО по итогам 2023 года вырос почти на 20%

Одним из ключевых секторов программного обеспечения в современной экономике являются системы управления предприятием, где многие российские компании использовали продукты разработки SAP.

Оборот российских компаний-производителей программного обеспечения по итогам 2023 года вырос почти на 20%, и достиг цифры в 1.98 трлн рублей. П мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", ожидаемо, что ключевой рост пришелся на внутренний рынок – продажи на нем увеличились на 35.3%, составив 1.51 трлн рублей.

Эксперты уверены, что это предсказуемый и очень значимый рост, на 2023 год оборот российских компаний-производителей ПО превысил 1% от ВВП страны, и ему есть куда расти, учитывая, что импортное программное обеспечение еще предстоит замещать в огромных объемах, и в госсекторе, и в бизнесе, и в личном пользовании.

Одним из ключевых секторов программного обеспечения в современной экономике являются системы управления предприятием, где многие российские компании использовали продукты разработки SAP. Импортозамещение этих продуктов началось еще до СВО, но процесс продолжается. Сейчас на смену импортному продукту приходит российская система управления предприятием "Галактика Quantum.ERP" от компании "Галактика", охватывающая обширный блок сервисов от бухучета до планирования ресурсов. Telegram-канал "Мейстер"

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