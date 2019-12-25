Зараженных людей коронавирусом меньше в странах, где население вакцинируют от туберкулеза.

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом. Об этом сообщили журналисты из The IrishTimes со ссылкой на специализированное исследование группы эпидемиологов. Представители Техасского университета США зафиксировали положительное влияние вакцинации от туберкулеза на распространение коронавирусной инфекции.

В странах, где данная медицинская программа активно выполняется, за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 человек на каждый миллион людей. В государствах, в которых нет всеобщей вакцинации от туберкулеза, зараженность коронавирусом составляет 358 человек на каждый миллион жителей. Для данной статистики ученые проанализировали показатели 178 стран.

Известно, что в странах с вакцинацией против туберкулеза смертность от COVID-19 составила 4,22 на один миллион человек и 40 на один миллион в странах без вакцинации.

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики.