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Обезумевший мужчина в Японии сжег свой дом с женой и пятью детьми

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Появилось видео с места трагедии из города Хитаки, где мужчина забаррикадировал свою семью в квартире и поджег.

На рассвете, 6 октября, в городке Хитати округ Ибараки в Японии произошел пожар со страшными последствиями.

Местные СМИ сообщают, что мужчина, глава семейства, забаррикадировал квартиру, которая находится на первом этаже трехэтажного социального дома, и поджег вместе с членами своей семьи. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в доме тела женщины и 4 детей. Старшая девочка 11 лет была еще жива. Ее в срочном порядке госпитализировали в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась.

Мужчина сам пришел в полицию и сдался. Что послужило причиной шокирующего поступка мужчины, предстоит выяснить правоохранительным органам Японии.

Видео: YouTube/です！

Фото:NHK

Теги: в мире , видео , жесть , сжег семью , япония
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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