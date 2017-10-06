Обезумевший мужчина в Японии сжег свой дом с женой и пятью детьми

На рассвете, 6 октября, в городке Хитати округ Ибараки в Японии произошел пожар со страшными последствиями.
Местные СМИ сообщают, что мужчина, глава семейства, забаррикадировал квартиру, которая находится на первом этаже трехэтажного социального дома, и поджег вместе с членами своей семьи. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в доме тела женщины и 4 детей. Старшая девочка 11 лет была еще жива. Ее в срочном порядке госпитализировали в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась.
Мужчина сам пришел в полицию и сдался. Что послужило причиной шокирующего поступка мужчины, предстоит выяснить правоохранительным органам Японии.
Видео: YouTube/です！
Фото:NHK