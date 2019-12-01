Объезд участка в Любани после обрушения пешеходного моста организуют в течение 1,5 часов

В результате обрушения никто не пострадал.

Объезд проблемного участка в Любани Ленобласти после обрушения пешеходного моста организуют в течение 1,5 часов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на дорожный комитет.

Предполагаемый маршрут будет следующим: нужно будет повернуть на региональную дорогу Апраксин Бор — Трубников Бор с дальнейшим выездом на трассу М-11 "Нева".

Напомним, в Любани Тосненского района самосвал "Volvo" сбил наземный пешеходный мост. Он обрушился на проезжую часть. Движение оказалось полностью перекрыто. Обошлось без жертв.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK