Речь идет о проекте трассы "Меридиан" и строительстве Юго-Западной хорды.

Объем заемных средств по проектам "Автодора" к концу 2025 года может достичь 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, речь идет о проекте трассы "Меридиан" и строительстве Юго-Западной хорды. Также Петушенко подчеркнул, что "Автодор" заключил 18 госконтрактов государственно-частного партнерства. Объем обязательств, привлеченный в строительство, превышает 500 млрд рублей

Ранее Петушенко заявил, что обходы Краснодара и Аксая планируют открыть 10 июня.

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