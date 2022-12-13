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Объем заемных средств по проектам "Автодора" к концу 2025 года может достичь 1 трлн рублей

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Речь идет о проекте трассы "Меридиан" и строительстве Юго-Западной хорды.

Объем заемных средств по проектам "Автодора" к концу 2025 года может достичь 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, речь идет о проекте трассы "Меридиан" и строительстве Юго-Западной хорды. Также Петушенко подчеркнул, что "Автодор" заключил 18 госконтрактов государственно-частного партнерства. Объем обязательств, привлеченный в строительство, превышает 500 млрд рублей

Ранее Петушенко заявил, что обходы Краснодара и Аксая планируют открыть 10 июня.

Видео: Правительство России

Теги: автодор, вячеслав петушенко, михаил мишустин, премьер-министр россии, проекты, средства
Категории: Лента новостей, Новости России,

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