Объем выданной Сбербанком ипотеки в СЗФО в январе вырос на 57% по сравнению с январем 2020 года

За это время на северо-западе выдали 6 тысяч кредитов на 17,3 млрд рублей.

В минувшем январе объемы выданной Сбербанком СЗФО ипотеки выросли на 57% по сравнению с первым месяцем зимы 2020 года. Всего на северо-западе за этот январь выдали 17,3 миллиарда рублей или свыше 6 тысяч ипотечных кредитов. Больше всего кредитов выдали жителям Мурманской области, где объемы выданной ипотеки поднялись на 73%, петербуржцам (на 70%), псковичам (на 50%), жителям Вологодской и Ленинградской областей, где упомянутые объемы выросли на 42%.

Выросла в СЗФО и средняя сумма ипотеки: она поднялась с прошлоянварских 2,3 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей в 2021 году. Наибольший рост зафиксирован в Петербурге: здесь данный показатель вырос на 0,7 миллиона рублей и составил 3,6 миллиона рублей.

По словам главы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Вентимилла Алонсо, в 2021 году ипотека остается двигателем розничного кредитования, такая тенденция получила свое развитие в 2020 году. Эксперт отметил, что это связано с действующими антикризисными мерами, которые вывели объем предоставленных людям кредитов на невиданный ранее показатель. Рынок по сей день показывает устойчивый рост, стимулированию спроса способствуют выгодные условия по льготным кредитам, а также снижение процентной ставки. Отмечается, что снизить ставку можно с помощью использования онлайн-сервисов Сбербанка и акций от застройщиков.

Как рассказал Алонсо, на программу "Господдержка 2020" в минувшем январе пришлось 27% от всего объема выданных за это время ипотечных кредитов на северо-западе, на первичном рынке этот показатель составил 71%, а в Петербурге – 29% и 69% соответственно.

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