Переносить обелиск не планируют.

Обелиск "Городу-герою Ленинграду" останется на площади Восстания. Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков опроверг разговоры о переносе обелиска, передало "РИА Новости".

Ранее появилась информация о том, что на место объекта хотят установить памятник императору Александру III. В этом случае "Городу-герою Ленинграду" переехал бы на площадь Мужества. Предложение поступило от Фонда содействию строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге. Как оказалось, этого не было и нет в планах Смольного.

Памятник Александру III уже украшал площадь Восстания, но был демонтирован в 1937 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что монумент "Свеча памяти" в Иерусалиме откроют в конце января.

Фото: соцсети